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Haberler Magazin Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şokta!

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şokta!

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şoke oldu.13 yıldır babasının sözünden çıkamıyordu dünyaca ünlü yıldız. Bir süredir öz babası Jamie Spears'la olan davasından dolayı magazin gündeminde kendisine yer bulan, her yaptığı paylaşımla olay yaratan dünyca ünlü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutlamış o karelerle herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü yıldız bu kez de yatak odasından paylaştığı kare ile adından söz ettirdi.

09.11.2021 14:18 - Son Güncelleme: 09.11.2021 14:32
Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney’i yarı çıplak gören şokta!

BRITNEY YİNE AÇILDI SAÇILDI!

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şoke oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney’i yarı çıplak gören şokta!

39 yaşındaki eski popstar, 40 milyona yakın takipçisine yatak odasında çektiği üstsüz bir pozunu paylaştı. Sarı iç çamaşırıyla yatak odasından üstsüz bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı fotoğrafına şu notu ekledi:

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney’i yarı çıplak gören şokta!

"Dün odamda ilk kez gerçek fotoğraf makinesi kullandım. Zamanlayıcıyı ayarlayarak sehpanın üzerine koydum. Minnie Mouse benim için yatakta"

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney’i yarı çıplak gören şokta!

Spears, geçtiğimiz haftalarda babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için verdiği mücadeleyi kazanmasının ardından Instagram'dan paylaştığı bu fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney’i yarı çıplak gören şokta!

Mahkemenin Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldığını açıklamasının ardından "Mutluluktan uçuyorum" diyen şarkıcının, küvetin önünde ve sahilde çekildiği fotoğrafları milyonlarca yorum aldı.

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