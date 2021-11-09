Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şokta!
Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şoke oldu.13 yıldır babasının sözünden çıkamıyordu dünyaca ünlü yıldız. Bir süredir öz babası Jamie Spears'la olan davasından dolayı magazin gündeminde kendisine yer bulan, her yaptığı paylaşımla olay yaratan dünyca ünlü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutlamış o karelerle herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü yıldız bu kez de yatak odasından paylaştığı kare ile adından söz ettirdi.
09.11.2021 14:18
- Son Güncelleme: 09.11.2021 14:32
BRITNEY YİNE AÇILDI SAÇILDI!
Britney Spears üstsüz yatak odası paylaşımıyla olay! Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanan Britney'i yarı çıplak gören şoke oldu.