Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile Irına Shayk'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bir Yıldız Doğuyor filminden bu yana araları bozuk olan ünlü çiftin ayrılmasına sebep olarak Cooper'in rol arkadaşı yıldız şarkıcı Lady Gaga olarak gösterildi. Ancak gerçeğin bambaşka bir şey olduğu ortaya çıktı. Lady Gaga önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.

11.06.2019 10:52 - Son Güncelleme: 11.06.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





