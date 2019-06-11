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Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile Irına Shayk'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bir Yıldız Doğuyor filminden bu yana araları bozuk olan ünlü çiftin ayrılmasına sebep olarak Cooper'in rol arkadaşı yıldız şarkıcı Lady Gaga olarak gösterildi. Ancak gerçeğin bambaşka bir şey olduğu ortaya çıktı. Lady Gaga önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.

11.06.2019 10:52 - Son Güncelleme: 11.06.2019 10:52
Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile Irına Shayk'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bir Yıldız Doğuyor filminden bu yana araları bozuk olan ünlü çiftin ayrılmasına sebep olarak Cooper'in rol arkadaşı yıldız şarkıcı Lady Gaga olarak gösteriliyordu ancak gerçek başka çıktı.

Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

BRADLEY COOPER İLE IRINA SHAYK'IN AYRILMA NEDENİ...

4 yıldır birlikte olan ve bu birliktelikten bir kız çocukları olan Irina Shayk ve Bradley Cooper, önceki hafta ilişkilerine son noktayı koymuştu. Dünyaca ünlü model, birlikte yaşadıkları evden valizle çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

Ayrılığı perde arkasında Cooper'ın 'A Star Is Born' filminde başrolü paylaştığı Lady Gaga ile fazla samimi olması gösterilmişti. Fakat gerçek ortaya çıktı. Irina Shayk'ın evlilik istemesi, Bradley Cooper'ın ise bu duruma kayıtsız kalması ilişkinin sonlanmasına sebep oldu.

Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

SORUYU DUYUNCA ÖFKELENDİ

Ünlü şarkıcı geçen hafta ayrıldıklarını açıklayan Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın bu kararında kendisinin etkisi olduğuna gönderme yaparak aktörün nerede olduğunu soran hayranlarına öfkeli ve küfürlü bir yanıt verdi.

Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!

GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmdeki rol arkadaşı Bradley Cooper, sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bütün gözler Lady Gaga'ya çevrildi.

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