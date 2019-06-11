Bradley Cooper ile Irina Shayk'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Lady Gaga imalar karşısında sahnede küfür etti!
Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper ile Irına Shayk'ın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Bir Yıldız Doğuyor filminden bu yana araları bozuk olan ünlü çiftin ayrılmasına sebep olarak Cooper'in rol arkadaşı yıldız şarkıcı Lady Gaga olarak gösterildi. Ancak gerçeğin bambaşka bir şey olduğu ortaya çıktı. Lady Gaga önceki gece Las Vegas'da bir konser verdi. Şarkı aralarında bazı dinleyiciler Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Lady Gaga öfkesine hakim olamayarak hayranlarına küfür içeren bir cevap verdi.
BRADLEY COOPER İLE IRINA SHAYK'IN AYRILMA NEDENİ...
4 yıldır birlikte olan ve bu birliktelikten bir kız çocukları olan Irina Shayk ve Bradley Cooper, önceki hafta ilişkilerine son noktayı koymuştu. Dünyaca ünlü model, birlikte yaşadıkları evden valizle çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.