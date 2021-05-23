Bozkır Arslanı Celalleddin 1. bölümüyle nefes kesti! Başrol oyuncusu Emre Kıvılcım: "Senaryoyu nefes almadan okudum"

- Hayırlı olsun. Bu rol için sizi düşündüklerinde, senaryoyu okuduğunuzda ilk olarak ne hissettiniz?

- Teşekkürler. Bu dizinin hazırlıkları sürerken ben Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin çekimindeydim. Projeyi duymuştum ama kendim için hiç düşünmemiştim. Mehmet Bozdağ'ın Celaleddin için de benimle çalışmak istediğini söylemesi sürpriz olmuştu gerçekten. Senaryonun ilk üç bölümünü hiç nefes almadan okudum. Standartların çok üstünde, alışılmış senaryoların çok dışında, her yönüyle çok farklı bir projeye dahil olduğumu anlamıştım.