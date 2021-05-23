Bozkır Arslanı Celalleddin 1. bölümüyle nefes kesti! Başrol oyuncusu Emre Kıvılcım: "Senaryoyu nefes almadan okudum"
Bozkır Arslanı Celalleddin 1. bölümüyle nefes kesti! ATV 'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Soluksuz izlenen bölümde; Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han ilk kez karşılaştı. Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada zirvede yerini alırken, Bozkır Arslanı Celalleddin'i canlandıran başrol oyuncusu Emre Kıvılcım, "Bugün hayallerimi gerçekleştiriyor olmak benim için ayrı bir mutluluk" dedi.
Cuma gecesi arama motorlarında en çok aratılan isim Celaleddin Harzemşah oldu. Atv'de yeni başlayan Bozkır Arslanı Celalleddin dizisinde başrolde yer alan Emre Kıvılcım, henüz fragmanlarda ve önceki gün yayınlanan ilk bölümde seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. 1990 Malatya doğumlu Kıvılcım, önce Kimya Mühendisliği okumuş.
Yarışma sonrası Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Elif dizisiyle tanınan Kıvılcım, Mehmet Bozdağ ile yollarının kesişmesinden sonra dünyaca tanınan bir isim haline geldi. Sinema filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda da rol alan Kıvılcım, özellikle bu son iki projesi sayesinde Latin Amerika ve Asya ülkelerinde tanınırlığı arttı. "Övgülere mazhar olmak çok kıymetli, daha yolun başındayım" diyen Kıvılcım'la diziyi, rolünü ve kariyerini konuştuk.
- Hayırlı olsun. Bu rol için sizi düşündüklerinde, senaryoyu okuduğunuzda ilk olarak ne hissettiniz?
- Teşekkürler. Bu dizinin hazırlıkları sürerken ben Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin çekimindeydim. Projeyi duymuştum ama kendim için hiç düşünmemiştim. Mehmet Bozdağ'ın Celaleddin için de benimle çalışmak istediğini söylemesi sürpriz olmuştu gerçekten. Senaryonun ilk üç bölümünü hiç nefes almadan okudum. Standartların çok üstünde, alışılmış senaryoların çok dışında, her yönüyle çok farklı bir projeye dahil olduğumu anlamıştım.
- Dizide Türk tarihinin efsanevi hükümdar ve komutanlarından biri olan Celaleddin Harzemşah'ı canlandırıyorsunuz.
Harzemşah'ı nasıl anlatırsınız, sizi etkileyen özellikleri nelerdir?
- Devletine çok düşkün bir kahraman. Devletin devamlılığına kendisinin bile zarar verdiğini görse gerekenin yapılmasını isteyecek biri. Stratejik zekası, dünyaya bakış şekli, yaşanan her olumsuz duruma rağmen bir çıkış bulabilmesi, tek başına Moğollara kafa tutması, vakur ve dik duruşu beni etkileyen şeylerden sadece birkaçı. Bence Celaleddin'in en temel motivasyonu; özgürlük ve devletinin bağımsızlığı.