Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı! Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, reklam kazancı ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncunun yeni projesi belli oldu. Sultan Alparslan rolüyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine transfer olan Barış Arduç, bir GSM operatörünün marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

23.05.2021 10:44 - Son Güncelleme: 23.05.2021 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





