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Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı! Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, reklam kazancı ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncunun yeni projesi belli oldu. Sultan Alparslan rolüyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine transfer olan Barış Arduç, bir GSM operatörünün marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

23.05.2021 10:44 - Son Güncelleme: 23.05.2021 10:44
Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

BARIŞ ARDUÇ'UN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, reklam kazancı ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan rolüyle sevenleriyle buluşuyor...

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Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Ağustos ayında 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay ile sürpriz bir nikaha evlenen Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığı içinde...

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Bu sırada yeni reklam filmi için anlaşma sağlayan Arduç, GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. İki yıllık bir anlaşma yapan Arduç'un aldığı ücret dudak uçuklattı.

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Arduç'un reklam filmi için 4 milyon TL'ye anlaştığı öne sürüldü.

Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!

Yakışıklılığı, özel hayatı ve oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Barış Arduç kaç yaşında? İşte Barış Arduç ve eşi Gupse Özay başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...