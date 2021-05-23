Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı!
Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Barış Arduç'un kazancı dudak uçuklattı! Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, reklam kazancı ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncunun yeni projesi belli oldu. Sultan Alparslan rolüyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine transfer olan Barış Arduç, bir GSM operatörünün marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
BARIŞ ARDUÇ'UN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!
Çukur'un Arık'ı Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer olmuştu... Geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç, reklam kazancı ile gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan rolüyle sevenleriyle buluşuyor...