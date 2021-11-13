Böyle yırtmaç görülmedi! Tuğba Özay vücudunu saran daracık deri elbisesi ile ‘Hazırız’ dedi! İddialı kıyafeti olay oldu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğba Özay'ın paylaşımını beğeni yağdırdı. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, pozları fazla iddialı yırtmacı ise abartılı bularak Özay'ı eleştirdi.