Böyle yırtmaç görülmedi! Tuğba Özay vücudunu saran daracık deri elbisesi ile ‘Hazırız’ dedi! İddialı kıyafeti olay oldu
Böyle yırtmaç görülmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Özay, sosyal medya hesabında Bursa konseri öncesi bir paylaşımda bulundu. Vücudunu saran deri siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen Özay, verdiği iddialı pozları 'Hazırız' notuyla art arda Instagram sayfasında yayınladı. Derin yırtmacıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya "Böyle yırtmaç görülmedi!" yorumu yapıldı. İşte Tuğba Özay'ın sosyal medyaya damga vuran oldukça iddialı pozları...
13.11.2021 22:41
- Son Güncelleme: 13.11.2021 22:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Özay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bursa konseri öncesi paylaşımda bulunan Tuğba Özay'ın iddialı pozları çok sayıda sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğba Özay'ın paylaşımını beğeni yağdırdı. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı, pozları fazla iddialı yırtmacı ise abartılı bularak Özay'ı eleştirdi.