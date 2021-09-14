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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle mest etti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Genç, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun "Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım" notunu düştüğü paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Selin Genç'in o paylaşımı...

14.09.2021 00:09 - Son Güncelleme: 14.09.2021 00:10
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncu Selin Genç, başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Güzel oyuncu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına "Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım" notunu düştü.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, güzelliğiyle göz kamaştıran Genç'i iltifat yağmuruna tuttu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Selin Genç için "İyi ki paylaştın", "Bakmaya doyamıyorum", "Mükemmelsin" yorumları yapıldı.

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