Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç “Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım” dedi paylaştı! Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle mest etti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Genç, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun "Bu fotoğrafı neden paylaşmamışım" notunu düştüğü paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek de rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Selin Genç'in o paylaşımı...
14.09.2021 00:09
- Son Güncelleme: 14.09.2021 00:10
Ünlü oyuncu Selin Genç, başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle büyük beğeni topladı.