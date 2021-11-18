Boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu! Defne Samyeli’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kızlarının babasıyla meğer...
Boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu! Spikerlikten sonra şarkıcılık ve oyunculuğa soyunan Defne Samyeli, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Instagram paylaşımlarının yanı sıra kızları Derin Talu ve Deren Talu'yla da çok konuşulmuştu. Samyeli şimdi ise eski eşi Eren Talu ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. İkilinin bir döneme damga vuran boşanma hikayeleri de tekrar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Spikerlik, sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık derken pek çok alanda yeteneklerini sergileyen Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Son dönemlerde kızları Derin Talu ve Deren Talu'yla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin şimdi ise eski eşi Eren Talu merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eski eşi merak edilip araştırılırken ikilinin boşanma hikayeleri tekrar gündeme geldi. Peki Defne Samyeli ile Eren Talu arasında neler yaşandı? İşte detaylar...
1995'in Haziran ayında cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı büyük bir törenle dünyaevine giren Defne Samyeli ile Eren Talu, 2011 yılında boşandı.
Bu süreçte ikili, birbirlerini karşılıklı olarak 'ihanetle' suçladı. Eren Talu, Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda dikkat çeken iddialarda bulundu. Talu, söz konusu röportajda şu ifadeleri kullandı: "Karım, bir başkasına aşık oldu, 'Ruh ikimizi buldum, bırak gideyim' dedi; evliliğimizi bitirmek istedi. Onu kaybetmekten ölesiye korktum.
'Beni istemeyeni ben de istemem. Zaten beni aldattın. Yolun açık olsun' demedim, diyemedim. 'Benim de kaçamaklarım oldu, yurtdışında paralı ilişkiler kurdum ama jimnastik gibiydi, bir şey ifade etmedi. Gel bunu, onlara sayalım, unutalım' dedim. Onu vazgeçirmek için elimden geleni yaptım ama olmadı; o adamdan vazgeçmedi"