Boşanma hikayeleri çok konuşulmuştu! Defne Samyeli’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı kızlarının babasıyla meğer...

'Beni istemeyeni ben de istemem. Zaten beni aldattın. Yolun açık olsun' demedim, diyemedim. 'Benim de kaçamaklarım oldu, yurtdışında paralı ilişkiler kurdum ama jimnastik gibiydi, bir şey ifade etmedi. Gel bunu, onlara sayalım, unutalım' dedim. Onu vazgeçirmek için elimden geleni yaptım ama olmadı; o adamdan vazgeçmedi"