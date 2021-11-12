Bizimkiler'in Sekreter Demet'inin oğlu Can'a bakın annesinin kopyası! İşte Özgür Özgülgün ve Buket Dereoğlu'nun oğlu...
Bizimkiler'in Sekreter Demet'inin oğlu Can'a bakın annesinin kopyası!11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. 09 Kasım 2009 tarihinde boşanan Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.
Bizimkiler'in Sekreter Demet'inin oğlu Can'a bakın annesinin kopyası! Buket Dereoğlu'nun oğlunu görenler şaşıp kalıyor.
1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Sekreter Demet karakterine hayat veren Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde.
Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgandır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı.
Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı ve çift 2009 yılında yollarınıı ayırdı.
İkinci evliliğinden bir erkek evladı olan Buket Dereoğlu'nun oğlu Can annesine benzerliği ile dikkat çekti.