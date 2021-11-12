Bizimkiler’in Sekreter Demet’inin oğlu Can’a bakın annesinin kopyası! İşte Özgür Özgülgün ve Buket Dereoğlu’nun oğlu...

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı ve çift 2009 yılında yollarınıı ayırdı.