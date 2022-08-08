Bizimkiler'in sarışın sekreteri, Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su... Buket Dereoğlu'nun oğlu Can annesinin boyunu geçti: "Tıpatıp kopyası"
Bizimkiler'in sarışın sekreteri, Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su... Bir dönemin sevilen dizileriyle hafızalara kazınan sarışın güzel Buket Dereoğlu Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 1994-1996 yılları arasında Volkan Severcan, 2004-2009 yıları arasında ise Özgür Özgülgün ile evli olan Buket Dereoğlu, Özgülgün ile olan evliliğinden bir erkek evlat dünyaya getirdi. Gözlerden uzak büyüyen Can Özgülgün annesinin sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Buket Dereoğlu ile oğlu Can'ı görenler, "Annesinin tıpatıp kopyası" demeden geçmedi.
08.08.2022 16:54 - Son Güncelleme: 08.08.2022 16:54
"TIPATIP KOPYASI"
Bizimkiler'in sarışın sekreteri, Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su... Buket Dereoğlu'nun oğlu Can annesinin boyunu geçti.
11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.