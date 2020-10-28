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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz son yolculuğuna uğurlandı! Yürek sızlatan veda...
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz son yolculuğuna uğurlandı! Yürek sızlatan veda...
"Bizimkiler" dizisinde 'çaycı Abbas Efendi' rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. 16 yaşından bu yana tiyatroda çalışan 74 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini, kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada yayınladığı mesajla duyurdu. Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedilen Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine kızı Zeynep Karagöz'ün yanı sıra bazı yakınları katıldı. Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.
28.10.2020 10:22
- Son Güncelleme: 28.10.2020 10:36
2018 yılından bu yana Kartal Kavacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalan Karagöz, 15 Ekim'de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz'ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.
16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun'da doğdu. 1962'de Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. 1974'te "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.
Sinemaya geçişi 1982'de "Faize Hücum" filmiyle oldu. "Bizimkiler" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana resim sanatıyla da ilgilenen Karagöz, çeşitli sergiler açtı.
Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz (solda) ve birkaç yakını katıldı.