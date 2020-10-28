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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz son yolculuğuna uğurlandı! Yürek sızlatan veda...

"Bizimkiler" dizisinde 'çaycı Abbas Efendi' rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. 16 yaşından bu yana tiyatroda çalışan 74 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini, kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada yayınladığı mesajla duyurdu. Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedilen Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine kızı Zeynep Karagöz'ün yanı sıra bazı yakınları katıldı. Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.

28.10.2020 10:22 - Son Güncelleme: 28.10.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





