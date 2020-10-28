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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Dizinin kuşkusuz en çok adından söz ettiren ismi Burak Özçivit. Kuruluş Osman dizisinde Osman karakterini canlandıran Burak Özçivit milyonları kendisine hayran bıraktı. Fahriye Evcen ile herkes tarafından gıptayla baklına bir evliliği olan ve özel hayatı merak edilen Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşini görenler şaştı kaldı. Burak Özçivit'in kardeşi ağabeyine olan benzerliğiyle sizi çok şaşırtacak.

28.10.2020 09:47 - Son Güncelleme: 28.10.2020 09:47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...

İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...

OKTAY KAYNARCA VE KARDEŞLERİ

(En soldaki annesi)

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...

Kaynarca kardeşlerin birbiriyle olan benzerlikleri ağızları açık bıraktı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...

Özellikle Oktay ve Turgay Kaynarca kardeşler birbirlerinin kopyası gibi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı! Güzeller güzeli Burçun...
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