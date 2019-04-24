Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında objektiflere poz veren Kaya hamilelik hakkındaki sorulara yine cevap vermeyerek sadece "Kolay gelsin" demek ile yetindi. Spor ve bol kıyafetleri ile kendisini ele vermeyen Hazal Kaya'nın aldığı hafif kilolar ise gözlerden kaçmadı.