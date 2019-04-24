Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?
Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girdi. Ünlü çift hakkında kısa süre önce bebek bekledikleri yönünde bir iddia ortaya atıldı. Daha önce verdiği röportajda anne olmak istediğini dile getiren Bizim Hikaye dizisinin güzel oyuncusu Hazal Kaya, bir AVM'de objektiflere takıldı. Hazal Kaya hamilelik iddialarına bakın ne yanıt verdi!
24.04.2019 14:23
- Son Güncelleme: 24.04.2019 15:21
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