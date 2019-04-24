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Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girdi. Ünlü çift hakkında kısa süre önce bebek bekledikleri yönünde bir iddia ortaya atıldı. Daha önce verdiği röportajda anne olmak istediğini dile getiren Bizim Hikaye dizisinin güzel oyuncusu Hazal Kaya, bir AVM'de objektiflere takıldı. Hazal Kaya hamilelik iddialarına bakın ne yanıt verdi!

24.04.2019 14:23 - Son Güncelleme: 24.04.2019 15:21
Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

Hazal Kaya, 7 şubat tarihinde oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile muhteşem bir düğünle evlendi. Önceki gün bir AVM'de objektiflere takılan Hazal Kaya, kendisine yöneltilen hamilelik iddiaları hakkındaki sorulara bakın ne yanıt verdi!

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

Bizim Hikaye dizisinin güzel oyuncusu Hazal Kaya, Nisan ayı başında hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geliyordu. Geride bıraktığımız hafta da bir klinikten çıkarken görüntülenerek bu iddiaların güçlenmesiyle haber olan güzel oyuncu, alışveriş turu sonrası aracına binerken görüntülendi.

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

HAZAL KAYA HAMİLE Mİ?

Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında objektiflere poz veren Kaya hamilelik hakkındaki sorulara yine cevap vermeyerek sadece "Kolay gelsin" demek ile yetindi. Spor ve bol kıyafetleri ile kendisini ele vermeyen Hazal Kaya'nın aldığı hafif kilolar ise gözlerden kaçmadı.

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

Kaya'nın hayranları hamilelik ile ilgili gerçeği merak etmeye devam ediyor. Güzel oyuncuyu göçmenlere benzeten bazı hayranları ise gerçek memleketini öğrenince çok şaşırdı. İşte Hazal Kaya'nın memleketi!

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya hakkında şok gerçek! Hamilelik hakkında bakın ne dedi?

Furkan Palalı - Konya

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