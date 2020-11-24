Birkan Sokullu'nun kız kardeşini görenler dönüp bir daha bakıyor! İlk bakışta iki kardeş birbirine benzemese de...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı'nın Han'ı olarak karşıma çıkan Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar önce sevimli yeğeni Lena'yla ardından Birkan Sokullu'nun kız kardeşiyle karşılaştı. Birkan ve Burcu kardeşler birbirlerine benzemiyor desek yeridir. Şu sıralar sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun kardeşi Burcu Esmer, bol takipçili bir sosyal medya hesabına sahip. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin kardeşleri.