Bircan Bali'nin son halini görenler 'aynı kişi mi emin miyiz?' diye sormadan edemedi! Kendini baştan yaratan Bircan beyaz elbisesiyle...
'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bircan Bali, son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı... Yeni sezon öncesinde beyaz elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Bircan Bali'nin son hali görenleri şoke etti. Kariyeri boyunca pek çok estetik operasyon geçirdiği bilinen Bircan Bali yine herkesi şaşırtmayı da başardı.
19.08.2022 16:16 - Son Güncelleme: 19.08.2022 16:16
Magazin dünyasının en merak edilen konusu ünlülerin zaman içerisinde geçirdiği değişiklikler... Pek çok ünlü geçmişten günümüze büyük değişimler yaşıyor, çoğu estetiğe başvuruyor. O isimlerden biri de "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali.
Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabından yeni sezon fotoğrafını paylaşınca sosyal medya çalkalandı.
Daha önce 2009 yılından çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Bircan Bali, fotoğrafına şu sözleri not düşmüştü;