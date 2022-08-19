Bircan Bali’nin son halini görenler ’aynı kişi mi emin miyiz?’ diye sormadan edemedi! Kendini baştan yaratan Bircan beyaz elbisesiyle...

Magazin dünyasının en merak edilen konusu ünlülerin zaman içerisinde geçirdiği değişiklikler... Pek çok ünlü geçmişten günümüze büyük değişimler yaşıyor, çoğu estetiğe başvuruyor. O isimlerden biri de "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali.