Biran Damla Yılmaz’ın bornozlu jakuzi pozu görenlerin ayarlarıyla oynadı! Sosyal medyayı yakıp geçen Biran Damla Yılmaz...

Yasak Elma dizisiyle kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan oyuncunun performansı, hayranları tarafından takdir topluyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmayan güzel oyuncu, ara sıra yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Biran Damla Yılmaz, son olarak yaz mevsiminden kalma fotoğraflarını derlediği bir albüm paylaştı.