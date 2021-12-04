Biran Damla Yılmaz'ın bornozlu jakuzi pozu görenlerin ayarlarıyla oynadı! Sosyal medyayı yakıp geçen Biran Damla Yılmaz...
Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler ile adını duyuran ve büyük bir şöhrete kavuşan Biran Damla Yılmaz şimdilerde Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle ekranlarda yer alıyor. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan Biran Damla Yılmaz'ın bütün paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Biran Damla Yılmaz o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yazdan kalan bazı fotoğraflarını paylaşan Biran Damla Yılmaz'ın bornozlu jakuzi pozu sosyal medyayı salladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımları.
Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isimlerin başında geliyor.
Yasak Elma dizisiyle kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakalayan oyuncunun performansı, hayranları tarafından takdir topluyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmayan güzel oyuncu, ara sıra yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Biran Damla Yılmaz, son olarak yaz mevsiminden kalma fotoğraflarını derlediği bir albüm paylaştı.
"YAZDAN KALAN BİRKAÇ FOTOĞRAFIN ARASINDAN BİRKAÇI"
Biran Damla Yılmaz'ın, "Yazdan kalan birkaç fotoğrafın arasından birkaçı" notuyla paylaştığı albümde en çok ilgi gören pozu üzerinde bornozuyla jakuzinin kenarında oturarak verdiği pozu oldu.