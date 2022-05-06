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Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yani bir aşka yelken açan ancak mutluluğu kısa süren ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, o dönem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmaz, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı salladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...

06.05.2022 23:32 - Son Güncelleme: 06.05.2022 23:32
Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Biran Damla Yılmaz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozuyla verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Doğal haliyle objektif karşısına geçen Biran Damla Yılmaz, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Duru güzellik", "Tam bir bebek", "Yine ışık saçıyorsun" yorumlarında bulundu.

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