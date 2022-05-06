Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ortalık alev aldı
Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile yani bir aşka yelken açan ancak mutluluğu kısa süren ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, o dönem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmaz, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı salladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...
06.05.2022 23:32 - Son Güncelleme: 06.05.2022 23:32
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Biran Damla Yılmaz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Doğal haliyle objektif karşısına geçen Biran Damla Yılmaz, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.