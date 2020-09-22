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Biran Damla Yılmaz annesiyle canlı yayın yapı, görenler şaştı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'den ayrılan Biran...

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz şimdilerde İlker Kaleli ile yaşadığı ayrılıklar. 23 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Annesiyle birlikte sık sık paylaşım yapan genç oyuncu önceki gün annesiyle Instagram canlı yayını yaptı ve merak edilenleri yanıtları. Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı, hangisi anne hangisi kız bilemedi. İşte başta Biran Damla Yılmaz olmak üzere ünlülerin anneleri.

22.09.2020 17:29 - Son Güncelleme: 22.09.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





