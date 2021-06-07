Bir zamanlar o da gençti! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca...

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren, günümüzde de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Süleyman Çakır ve Hızır Reis rolleriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın değişimi...

07.06.2021 01:12 - Son Güncelleme: 07.06.2021 01:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





