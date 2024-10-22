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Bir zamanlar futbolcularla aşk yaşamış ünlüler! Kimi 7 yıl sürmüş kimi 3 ay: Ebru Gündeş, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Ceyda Ateş...

Yıllar boyunca futbol dünyası sadece sahadaki performanslarıyla değil magazin dünyasına yansıyan çarpıcı aşk hikayeleriyle de gündem oldu. Ülkemize transfer olan yabancı yıldız futbolculardan Türk futbolculara kadar birçok ismin şarkıcı ve mankenlerle yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiler hafızalara kazındı. Kimi aşklara şaşırdık, kimilerine ise hayranlıkla destek verdik. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:31
Bir zamanlar futbolcularla aşk yaşamış ünlüler! Kimi 7 yıl sürmüş kimi 3 ay: Ebru Gündeş, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Ceyda Ateş...

Spor ve magazin dünyası, sık sık sürpriz ilişkilerle gündeme gelir. Ünlü futbolcular ve sanatçılar arasında yaşanan bu aşklar, kimi zaman dillere destan olurken kimi zaman da ani ayrılıklarla herkesi şaşırtmıştır. İşte bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen, futbolcularla ünlü isimlerin yaşadığı unutulmaz ilişkiler...

Bir zamanlar futbolcularla aşk yaşamış ünlüler! Kimi 7 yıl sürmüş kimi 3 ay: Ebru Gündeş, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Ceyda Ateş...

Burcu Esmersoy – Ümit Karan: Evlenmeye Ramak Kala Ayrılık

Bir dönemin en popüler çiftlerinden biri olan spor spikeri Burcu Esmersoy ve futbolcu Ümit Karan, ilişkilerini nişanla taçlandırarak evliliğe doğru ilerlemişti. Ancak büyük aşk evlilikle sonuçlanmadan son buldu. Ayrılık hem sevenlerini hem magazin dünyasını derinden şaşırtmıştı.

Bir zamanlar futbolcularla aşk yaşamış ünlüler! Kimi 7 yıl sürmüş kimi 3 ay: Ebru Gündeş, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Ceyda Ateş...

Aysun Kayacı – Emre Aşık: 7 Yıllık Bir Aşk Hikâyesi

Bu derlemedeki en uzun ilişkilerden biri de model ve oyuncu Aysun Kayacı ile eski futbolcu Emre Aşık arasında yaşandı. Tam 7 yıl süren ilişkide çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Zamanında çok konuşulan bu ilişki, her iki taraf için de iz bıraktı.

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