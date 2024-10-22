Bir zamanlar futbolcularla aşk yaşamış ünlüler! Kimi 7 yıl sürmüş kimi 3 ay: Ebru Gündeş, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Ceyda Ateş...

Spor ve magazin dünyası, sık sık sürpriz ilişkilerle gündeme gelir. Ünlü futbolcular ve sanatçılar arasında yaşanan bu aşklar, kimi zaman dillere destan olurken kimi zaman da ani ayrılıklarla herkesi şaşırtmıştır. İşte bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen, futbolcularla ünlü isimlerin yaşadığı unutulmaz ilişkiler...

Burcu Esmersoy – Ümit Karan: Evlenmeye Ramak Kala Ayrılık Bir dönemin en popüler çiftlerinden biri olan spor spikeri Burcu Esmersoy ve futbolcu Ümit Karan, ilişkilerini nişanla taçlandırarak evliliğe doğru ilerlemişti. Ancak büyük aşk evlilikle sonuçlanmadan son buldu. Ayrılık hem sevenlerini hem magazin dünyasını derinden şaşırtmıştı.