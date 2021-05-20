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Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Melike İpek Yalova, estetiksiz haliyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 97. bölümde senaryo gereği diziden ayrılması beklenen Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan için ayrılık çanlarının çalındığı yönündeki iddiaları geçtiğimiz haftalarda haberimizde paylaşmıştık. Beklenen senaryo geldi. Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşacak! Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan'ın da Adana'dan ayrıldığı o gün, 'Adana - İstanbul uçağı düştü!' haberi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

20.05.2021 19:14 - Son Güncelleme: 20.05.2021 19:34
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

DÜŞEN ADANA - İSTANBUL UÇAĞININ İÇİNDE ZÜLEYHA MI YOKSA MÜJGAN MI VAR?

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın Bir Zamanlar Çukurova 97. bölümde diziye veda ediyor iddialarını geçtiğimiz haftalarda haberimizde paylaşmıştık.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacak. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkacak ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşacak. "Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!"

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan da Adana'dan tam da o gün ayrıldı. Peki, kader onları bir kez daha mı buluşturacak?

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

İddiaya göre Bir Zamanlar Çukurova'daki uçak kazasında Müjgan hayatını kaybedecek. Kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına giren Melike İpek Yalova estetiksiz halinden boşandığı eşine hemen hemen her konuda merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkat çeken Melike İpek Yalova, (d. 29 Nisan 1984, İstanbul) Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.