Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Melike İpek Yalova, estetiksiz haliyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 97. bölümde senaryo gereği diziden ayrılması beklenen Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan için ayrılık çanlarının çalındığı yönündeki iddiaları geçtiğimiz haftalarda haberimizde paylaşmıştık. Beklenen senaryo geldi. Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşacak! Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan'ın da Adana'dan ayrıldığı o gün, 'Adana - İstanbul uçağı düştü!' haberi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacak. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkacak ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşacak. "Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!"