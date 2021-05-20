Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Melike İpek Yalova'nın fotoğrafını görenler tanıyamadı...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Melike İpek Yalova, estetiksiz haliyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 97. bölümde senaryo gereği diziden ayrılması beklenen Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan için ayrılık çanlarının çalındığı yönündeki iddiaları geçtiğimiz haftalarda haberimizde paylaşmıştık. Beklenen senaryo geldi. Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşacak! Bambaşka hayatlardan, hiç akıllarında yokken kendilerini Çukurova'da ve aynı adama başka zamanlarda başka koşullarda aşık olarak bulan Züleyha ve Müjgan'ın da Adana'dan ayrıldığı o gün, 'Adana - İstanbul uçağı düştü!' haberi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

20.05.2021 19:14 - Son Güncelleme: 20.05.2021 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





