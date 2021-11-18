Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının yatak odasındaki o detay dillere destan! İşte sosyal medyayı sallayan Hilal Altınbilek'in evi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının yatak odasındaki o detay dillere destan oldu. Sevimli dostu Jupi ile evde geçirdiği anlardan bir kare paylaşan Hilal Altınbilek'in evi merak ediliyor. İşte daha önce yatak odasında bulunan jakuzi ile gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli oyuncusu Hilal Altınbilek'in evi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
18.11.2021 08:53
- Son Güncelleme: 18.11.2021 08:58
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının yatak odasındaki o detay dillere destan oldu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.
30 yaşındaki Hilal Altınbilek, İzmirlidir. Şimdilerde Atv'nin çok sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek'in evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
Çukurova'nın Züleyha'sının evine bakın! Yatak odasında jakuzi keyfi...