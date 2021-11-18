Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sının yatak odasındaki o detay dillere destan! İşte sosyal medyayı sallayan Hilal Altınbilek’in evi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının yatak odasındaki o detay dillere destan oldu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.