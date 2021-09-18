Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından İbrahim Çelikkol paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı makyajsız Hilal Altınbilek hayran bıraktı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından İbrahim Çelikkol paylaşımı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile birlikte bir paylaşımda bulundu. Dizinin yeni sezonuna Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Altınbilek, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
18.09.2021 20:02
- Son Güncelleme: 18.09.2021 20:02
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek'in verdiği poz sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, dizinin yeni sezonuna Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Hilal Altınbilek'in İbrahim Çelikkol ile verdiği poz başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...