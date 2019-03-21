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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

ATV ekranların yayınlana Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile son günlerde herkesin dilinde. Dizide eski sevgilisi Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hilal Altınbilek'in bir de ikizi ortaya çıktı. Hilal Altınbilek'in ikizini ayırt edebilene aşk olsun!

21.03.2019 16:01 - Son Güncelleme: 21.03.2019 16:08
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu benzerlik sizi çok şaşırtacak.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Buna benzerlik değil ikizlik denir! Görenleri hayrete düşüren benzerliklere, ünlülerin kendileri bile şaştı kaldı. Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

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