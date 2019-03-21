Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu benzerlik sizi çok şaşırtacak.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU