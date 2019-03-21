Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in ikizi ortaya çıktı!
ATV ekranların yayınlana Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile son günlerde herkesin dilinde. Dizide eski sevgilisi Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hilal Altınbilek'in bir de ikizi ortaya çıktı. Hilal Altınbilek'in ikizini ayırt edebilene aşk olsun!
21.03.2019 16:01
- Son Güncelleme: 21.03.2019 16:08
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Bu benzerlik sizi çok şaşırtacak.
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