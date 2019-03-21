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Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden aşk çıktı. Daha önce adı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek'in başka biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan ettiler. Akıllara ise diğer dizi aşkları geldi.

21.03.2019 12:26 - Son Güncelleme: 21.03.2019 12:32
Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'dan büyük bir aşk çıktı. Çift aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

ADI AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI

Dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in adı daha önce rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızları Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş'in dizi aşkları gerçek oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

İŞTE O FOTOĞRAF

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran iki oyuncuyu dizinin hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sosyal medyada da ikili arasında aşk zaman zaman gündeme geliyordu. Uğur Güneş'in Hilal Altınbilek ile birlikte fotoğraflarını paylaşması takipçileri tarafından dizi aşkı gerçek oldu şeklinde yorumlandı.

Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

AYNI GECEDEN BİR FOTOĞRAF DAHA

İkilinin birlikte çektirdikleri fotoğrafa yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Sonunda beklenen fotoğraf geldi." dedi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dizide çok yakışıyorlardı. Gerçek hayatta da birlikte olmalarına sevindim." yorumunu yaptı.

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