Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...

İŞTE O FOTOĞRAF

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran iki oyuncuyu dizinin hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sosyal medyada da ikili arasında aşk zaman zaman gündeme geliyordu. Uğur Güneş'in Hilal Altınbilek ile birlikte fotoğraflarını paylaşması takipçileri tarafından dizi aşkı gerçek oldu şeklinde yorumlandı.