Bir Zamanlar Çukurova'da aşk gerçek oldu! Hilal Altınbilek ile...
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden aşk çıktı. Daha önce adı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek'in başka biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan ettiler. Akıllara ise diğer dizi aşkları geldi.
21.03.2019 12:26
- Son Güncelleme: 21.03.2019 12:32
İŞTE O FOTOĞRAF
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterini canlandıran iki oyuncuyu dizinin hayranları çok yakıştırıyorlardı. Sosyal medyada da ikili arasında aşk zaman zaman gündeme geliyordu. Uğur Güneş'in Hilal Altınbilek ile birlikte fotoğraflarını paylaşması takipçileri tarafından dizi aşkı gerçek oldu şeklinde yorumlandı.
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