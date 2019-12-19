Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali çok konuşuldu! İşte eski hali

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşuldu.

İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.