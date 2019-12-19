Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı son hali ve mesleğiyle görenleri şoke etti! İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı son hali hayranları tarafından oldukça merak ediliyordu. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Pınarı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı... İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın hakkında bilimeyenler ve yıllar içindeki değişimi... Pınar Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.





19.12.2019 18:36 - Son Güncelleme: 19.12.2019 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





