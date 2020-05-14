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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu hali şaşırttı! Sen de mi Hilal dedirtti!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan ismi. Güzelliği ile herkes büyüleyen Hilal Altınbilek, şöhret basamaklarını hızlıca tırmanıyor. Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. ... Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Gündemde olan ünlü oyuncunun estetiksiz hali ise şoke etti. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.

14.05.2020 07:24 - Son Güncelleme: 14.05.2020 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





