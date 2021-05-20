Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in babasına bakın! Doğum gününde paylaştı görenler şaştı kaldı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in babasına bakın! Başrollerini Murat Ünalmış ve Kerem Alışık ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine can veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında babası Özdemir Altınbilek'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Hilal Altınbilek'in 'Mutlu yıllar patron' notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun babası dikkat çekti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…
20.05.2021 22:30
- Son Güncelleme: 20.05.2021 22:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Özdemir Altınbilek'in yeni yaşını kutladı.
Babasının bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Hilal Altınbilek, paylaşımının altına "Heeeeyyoo bugün doğum günü! Mutlu yıllar patron" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun babasıyla yaptığı paylaşım, kısa süre içinde gündem olarak binlerce beğeni ve yorum aldı. Altınbilek'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin aileleri merak konusu oldu. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin aileleri…
HİLAL ALTINBİLEK VE BABASI ÖZDEMİR ALTINBİLEK
Ünlü oyuncu, babasının bu karesini Instagram sayfasında yayınlayarak "Heeeeyyoo bugün doğum günü! Mutlu yıllar patron" notuyla Özdemir Altınbilek'in doğum gününü kutladı.