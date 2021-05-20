Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in babasına bakın! Doğum gününde paylaştı görenler şaştı kaldı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in babasına bakın! Başrollerini Murat Ünalmış ve Kerem Alışık ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine can veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında babası Özdemir Altınbilek'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Hilal Altınbilek'in 'Mutlu yıllar patron' notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun babası dikkat çekti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı…

20.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 20.05.2021 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





