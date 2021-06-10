Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i hiç böyle görmediniz! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...

Oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri bulunduran, perşembe akşamlarının değişmez liderdi Bir Zamanlar Çukurova en çok da Hilal Altınbilek'e yaradı. Kariyer basamaklarını Bir Zamanlar Çukurova sonrası ikişer, üçer tırmanan Hilal Altınbilek'in attığı her adım yakından takip ediliyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırak Hilal Altınbilek'in ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bakalım Çukurova'nın güzel hanımağası Hilal Altınbilek, el kadar bir kızken nasıl görünüyormuş.

10.06.2021 13:11 - Son Güncelleme: 10.06.2021 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





