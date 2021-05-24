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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...

Oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri bulunduran, perşembe akşamlarının değişmez liderdi Bir Zamanlar Çukurova en çok da Hilal Altınbilek'e yaradı. Kariyer basamaklarını Bir Zamanlar Çukurova sonrası ikişer, üçer tırmanan Hilal Altınbilek'in attığı her adım yakından takip ediliyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırak Hilal Altınbilek'in ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Bakalım Çukurova'nın güzel hanımağası Hilal Altınbilek, el kadar bir kızken nasıl görünüyormuş.

24.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...

Bir Zamanlar Çukurova'nın hanımağası Hilal Altınbilek son dönemin parlayan yıldızlarından. 30 yaşındaki güzel oyuncunun kariyerinde Çukurova sıçrama noktası oldu. Attığı her adım merak edilen Hilal Altınbilek'in ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...

Henüz küçücük bir kız çocuğuyken kameralara gülümsediği bu fotoğrafta ileride ne kadar güzel bir kadın olacağının sinyallerini veren Hilal Altınbilek'in bu karesi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i böyle gören yok! Meğer Hilal Altınbilek el kadarken bile...