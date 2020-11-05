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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş hayranları tarafından her daim merak ediliyor. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiftin bir de Murathan adında erkek çocukları var. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem...

05.11.2020 17:02 - Son Güncelleme: 05.11.2020 17:27
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...

İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...
Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem güzelliğiyle beğeni topladı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...
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