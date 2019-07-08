GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini görenler şok oldu! İşte Selin Yeninci'den tatil pozu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Ağa'nın eşi Saniye karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Selin Yeninci, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin Yeninci'yi görenler şok oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin yeninci'nin olay yaratan tatil pozları...

08.07.2019 13:36 - Son Güncelleme: 08.07.2019 13:52
Lelya Lydia Tuğutlu bikinili paylaşımıyla gündem oldu! Güzelliği ile göz kamaştıran Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Ağa'nın eşi Saniye karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Selin Yeninci, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin Yeninci'yi görenler şok oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin yeninci'nin olay yaratan tatil pozları...

Lelya Lydia Tuğutlu bikinili paylaşımıyla gündem oldu! Güzelliği ile göz kamaştıran Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

NURGÜL YEŞİLÇAY

Lelya Lydia Tuğutlu bikinili paylaşımıyla gündem oldu! Güzelliği ile göz kamaştıran Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

EBRU ŞAHİN

Lelya Lydia Tuğutlu bikinili paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Güzelliği ile göz kamaştıran Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?
Lelya Lydia Tuğutlu bikinili paylaşımıyla gündem oldu! Güzelliği ile göz kamaştıran Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kendall Jenner'ın NBA aşkı!
Kendall Jenner'ın NBA aşkı!