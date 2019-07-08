Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini görenler şok oldu! İşte Selin Yeninci'den tatil pozu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Ağa'nın eşi Saniye karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Selin Yeninci, dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu tatilde aldı. Çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin Yeninci'yi görenler şok oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin yeninci'nin olay yaratan tatil pozları...

08.07.2019 13:36 - Son Güncelleme: 08.07.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





