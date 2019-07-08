Kapıcılar Kralı'ndaki Seyyid'in oğlu İbram kimdir? Son hali görenleri oldukça şaşırttı

Hani bir dönemler televizyonda gördüğümüzde ekrana yapışıp yanaklarını sıkmak istediğimiz çocuklar vardı. Onlar artık büyüdü. Peki ya şimdi nasıl gözüküyorlar merak ettiniz mi? Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünü canlandıran "Ya buba ders çalışıyom!" repliğiyle hatırladığımız İbraam, şimdi ne iş yapıyor, iyi mi görünüyor dersiniz? 1976 zeki Ökten yönetmenliğinde çekilen Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbraam rolüyle tanımış olduğumız Hüsnü Yıldız, gerçek hayatta da filmin geçmiş olduğu apartman görevlisinin oğluydu. En sevilen Kemal Sunal filmlerinden önde gelen Kapıcılar Kralı, oyuncu kadrosu ve gülmece dolu sahneleri ile hafızalarda yer edinen filmlerin başında geliyor.

08.07.2019 14:02 - Son Güncelleme: 08.07.2019 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





