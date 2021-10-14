Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi de ünlü çıktı! Anne-kızı yan yana görenler 'bu nasıl anne' diyor
Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Bülent Polat, Nazan Kesal, Hülya Darcan, Furkan Palalı gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Yamanlar konağının eli maşalı kahrası Selin Yeninci sosyal medyada, dizidekinden başka bir profili çiziyor haliyle. Son dönemde geçirdiği burun estetiği ile aranan ve her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesini görenler şaştı kaldı.12 bini aşkın takipçili annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesinin bir estetik ve güzellik uzmanı olduğunu hatırlatmak gerek. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.
14.10.2021 08:51
- Son Güncelleme: 14.10.2021 08:51
'BU NASIL ANNE BÖYLE'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 32 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.
Burun estetiği geçiren Selin Yeninci güzelliğine güzellik kattı. Selin Yeninci hakkında araştırma yapanlar annesinin güzellik uzmanı olduğunu öğrendi. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Böyle genç anne mi olur' demekten kendini alamadı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.