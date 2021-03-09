Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, bugün, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz."