Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'den yeni haber geldi. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteri ile gönülleri fetheden Selin Yeninci'nin sağlık durumu ve son haline ilişkin detaylar sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte Selin Yeninci'nin son durumu...
"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"
Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi: "Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, bugün, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz."
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı.
Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.