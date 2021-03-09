Bugünkü
Takvim

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'den yeni haber geldi. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteri ile gönülleri fetheden Selin Yeninci'nin sağlık durumu ve son haline ilişkin detaylar sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte Selin Yeninci'nin son durumu...

09.03.2021 09:52 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:52
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Başarılı oyuncuya Selin Yeninci'ye geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi konulmuş ve tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti. 11 gündür hastanede yatan başarılı oyuncu, dün taburcu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"

Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi: "Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat'ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, bugün, 8 Mart'ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin son hali...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den haber var! Mutasyonlu koronavirüse yakalanmıştı...İşte son hali!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Saniye rolüyle dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi tarafından mercek altına alındı.

Sevenleri tarafından özel hayat incelenen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ