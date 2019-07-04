Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci herkesi şoke etti! Gerçek göründüğü gibi değil...

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel hayatı ile Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren Selin Yeninci sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

04.07.2019 05:31 - Son Güncelleme: 04.07.2019 05:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





