Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci estetik yaptırdı! 32 yaşındaki Selin Yeninci'nin son haline bakın
Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda burnu ile dikkat çekti. Fotoğraftaki değişimi fark eden takipçilerinden Selin Yeninci'nin son haline beğeni yağdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetiksiz ve estetikli halleri...
O Yamanlar Konağı'nın dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci estetik mi oldu? 3. sezonu ile Atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın Ggüzel oyuncusu Selin Yeninci, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin burun estetiği sonrası paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağarken, bazı hayranları, "Keşke burnunuz olduğu gibi kalsaydı, ayrı bir doğallık katıyordu..." şeklinde yorum yaptı. İşte güzelliği ve doğal tavırları ile gönülleri kazanan başarılı oyuncu Selin Yeninci'nin son hali ve ünlülerin değişimleri...