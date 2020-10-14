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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci estetik yaptırdı! 32 yaşındaki Selin Yeninci'nin son haline bakın

Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci'nin estetik yaptırdığı iddia edildi. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda burnu ile dikkat çekti. Fotoğraftaki değişimi fark eden takipçilerinden Selin Yeninci'nin son haline beğeni yağdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin estetiksiz ve estetikli halleri...

14.10.2020 15:13 - Son Güncelleme: 14.10.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





