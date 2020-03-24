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Bir Zamanlar Çukurova'nın nehir gözlü güzeli Hilal Altınbilek şoke etti! 'O kadar uzun muymuş?'

Hilal Altınbilek boyuyla sosyal medya gündeminde! Hilal Altınbilek denince akla tabii ki gelen ilk şey:Bir Zamanlar Çukurova... Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Altınbilek, oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, Instagram'dan en çok takip edilen ünlüler arasında! Başarılı oyuncu, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Hilal Altınbilek'in boyunu merak ediyor. İşte güzel oyuncunun ve diğer ünlülerin boyları...

24.03.2020 17:18 - Son Güncelleme: 24.03.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





