Bir Zamanlar Çukurova'nın nehir gözlü güzeli Hilal Altınbilek şoke etti! 'O kadar uzun muymuş?'
Hilal Altınbilek boyuyla sosyal medya gündeminde! Hilal Altınbilek denince akla tabii ki gelen ilk şey:Bir Zamanlar Çukurova... Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Altınbilek, oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, Instagram'dan en çok takip edilen ünlüler arasında! Başarılı oyuncu, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Hilal Altınbilek'in boyunu merak ediyor. İşte güzel oyuncunun ve diğer ünlülerin boyları...
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, dizinin son bölümünde cezaevine girmiş, herkesi şaşırtmıştı. Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kaptığı gibi soluğu konakta aldı. Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Bu gelişmeye epey şaşıran Çukurova izleyicisi, Züleyha'nın sosyal medya hesabını yakın merceğe aldı.