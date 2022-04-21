Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı kendisinden de ünlü! Hülya Darcan’ın kızı bakın kimmiş gören inanamadı meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'sinin kızı kendisinden de ünlü! Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye Duman karakterini canlandıran Hülya Darcan'ın hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Darcan hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Hülya Darcan'ın en az kendisi kadar ünlü olan oyuncu kızı herkesi şaşkına çevirdi. Bakın hangi oyuncu Hülya Darcan'ın kızıymış...
21.04.2022 20:13 - Son Güncelleme: 21.04.2022 20:13
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye Duman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Darcan, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
İki çocuk annesi Hülya Darcan'ın kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Yok artık" yorumlarında bulundu.