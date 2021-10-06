Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan’ının oğluna bakın! İbrahim Çelikkol paylaştı sosyal medya hayran kaldı minik Ali ilgi odağı oldu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ının oğluna bakın! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle büyük beğeni toplayan İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan oyuncu, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çelikkol'un paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken minik Ali ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Çelikkol'un dünya tatlısı oğlu Ali...
06.10.2021 01:30
- Son Güncelleme: 06.10.2021 01:30
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteri ile milyonların beğenisini kazandı.
2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan oyuncu, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.