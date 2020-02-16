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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Seher son görüntüsü ile şaşırttı! Fettan güzel Ebru Ünlü ortaya çıktı

Bir Zamanlar Çukurova dizisininde Seher karakterine hayat vere Ebru Ünlü'yü gerçek hayatında görenler çok şaşırdı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karaterini acnaldıran oyuncu oldukça beğeni almıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saatli bomba gibi ortalıkta dolaşan Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali... Ebru Ünlü 1990 İstanbul doğumlu. Konservatuar mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini küçük bir rol aldığı Galip Derviş dizisinde yaşadı. 2015 yılında Beren Saat'in başrolünde olduğu Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Eycan karakterine hayat verdi. 2017 yılında kadrosuna dahil olduğu ve Şükran karakterine hayat verdiği Söz dizisiyle tanındı.





16.02.2020 17:47 - Son Güncelleme: 16.02.2020 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





