Hilal Altınbilek: Bir Zamanlar Çukurova benim dönüm noktalarımdan biri..

28 yaşında genç ve güzel bir kadın Hilal Altınbilek. Hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Konuşmaktan, kendini anlatmaktan çok hoşlanan biri değil. Belki kendini ifade etmekten hoşlanmıyor, belki de gizemli kalmak istiyor. İzmirli. Geçmişte daha tez canlı olduğunu artık değiştiğini söylüyor. Babası büyütmüş onu, hem de çok küçük yaşlarından beri. Aralarındaki ilişki birçok kişiyi kıskandıracak türden. Baba-kız birbirlerine çok bağlı. Şu aralar Hilal Altınbilek'in babası bir sağlık sorunu yaşıyor, kanserle mücadele ediyor. Bu yolda en büyük yardımcısı elbette kızı. Hilal Altınbilek bu konuyu konuşmak istemiyor.