Hilal Altınbilek: Bir Zamanlar Çukurova benim dönüm noktalarımdan biri..
Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbile, hem kendi kişiliği hem de dizide canlandırdığı karakterle ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi setine ilk gittiği günden bahseden Hilal Altınbilek, o gün bu işin onun dönüm noktalarından biri olduğunu düşündüğünü belirtti. Şu sıralar babasının sağlık problemleri olduğunu ve her fırsatta babasıyla ilgilendiğini belirten Hilal Altınbilek'ten çok özel bilgiler...
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek, oyuncu olacağı çocukluktan belli olanlardan... Öyle ki henüz küçük bir çocukken, kendisini banyoya kapatır, izlediği filmleri tekrar tekrar canlandırmaya çalışırmış. Altınbilek, en büyük hayalinin oyunculukta adını saygıdeğer bir noktaya taşımak olduğunu söylüyor. İşte Hilal Altınbilek'ten samimi sözler...
28 yaşında genç ve güzel bir kadın Hilal Altınbilek. Hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Konuşmaktan, kendini anlatmaktan çok hoşlanan biri değil. Belki kendini ifade etmekten hoşlanmıyor, belki de gizemli kalmak istiyor. İzmirli. Geçmişte daha tez canlı olduğunu artık değiştiğini söylüyor. Babası büyütmüş onu, hem de çok küçük yaşlarından beri. Aralarındaki ilişki birçok kişiyi kıskandıracak türden. Baba-kız birbirlerine çok bağlı. Şu aralar Hilal Altınbilek'in babası bir sağlık sorunu yaşıyor, kanserle mücadele ediyor. Bu yolda en büyük yardımcısı elbette kızı. Hilal Altınbilek bu konuyu konuşmak istemiyor.
HİLAL ALTINBİLEK'E GÖRE GÜZELLİK...
"Biraz klişe olacak ama ben esas güzelliğin insanın aklında olduğuna inanıyorum. Bunun yansımasını yaşar insan. Tek başına güzellik ruhu ve aklı güzel olmayanda hiçbir anlam taşımaz. Ruhumu ve aklımı güzelleştirmeye çalışırım hep. Yani akıl güzelliği olmadan olmaz..."
HİLAL ALTINBİLEK'İN GÖZÜNDEN ZÜLEYHA...
"Züleyha çok naif, çok kırılgan özel bir kadın. Başına gelenler çok kolay şeyler değil. Güçlü bir kadın olmasa, altından kalkması neredeyse imkansız şeyler yaşadı. Onu aslında ayakta tutan derinlerdeki aşkı. Bu aşka bir de evlat sevgisi eklenince her anne gibi kendinden fedakarlıkyapıyor. Hayatını mantık çerçevesinde sürdürmeye çalışan bir anne. Zaman zaman düşünüyorum gerçekten Züleyha olmak çok zor."