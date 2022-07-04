Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Genç, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayarak bir kez daha adından söz ettirdi. Deniz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Selin Genç'in o pozları...

04.07.2022 18:26 - Son Güncelleme: 04.07.2022 18:26
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Genç, güzelliğiyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Duru güzelliğiyle hayran bırakan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha takipçilerini büyüledi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA