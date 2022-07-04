Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’iydi! Selin Genç kumsal pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Genç, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayarak bir kez daha adından söz ettirdi. Deniz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Selin Genç'in o pozları...
04.07.2022 18:26 - Son Güncelleme: 04.07.2022 18:26
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.