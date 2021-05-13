Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in meğer ikizi varmış! Dünyaca ünlü oyuncuyla akıllara zarar benzerlik

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Özellikle Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde çok sevilen Selin Genç'in dünyaca ünlü bir ikizi çıktı. Bakın kim...

13.05.2021 12:31 - Son Güncelleme: 13.05.2021 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





