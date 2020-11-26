Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesini görenler 'Bu nasıl iş' demekten geri durmadı! Annesi kızını solladı
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesini görenler şaştı kaldı. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
BÖYLE 'GENÇ' ANNE Mİ OLUR
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanlarından biri 26 yaşındaki Selin Genç oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Annesiyle yanyana fotoğraf paylaşınca takipçileri hangisi anne, hangisi kız karar bile veremedi. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.