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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

09.05.2019 14:54 - Son Güncelleme: 16.05.2019 13:38
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...

ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukruova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide Saniye var ama...
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