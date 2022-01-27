Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında dünyaya geldi. Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Palalı, bu süreçte Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı.