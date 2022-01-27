Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrılığının ardından Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile gündeme gelen Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı'nın Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaşırdı.
27.01.2022 15:01
- Son Güncelleme: 27.01.2022 15:01
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında dünyaya geldi. Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Palalı, bu süreçte Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı.
Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın eskiden sevgili olduğunu biliyor muydunuz?