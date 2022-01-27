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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrılığının ardından Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile gündeme gelen Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı'nın Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaşırdı.

27.01.2022 15:01 - Son Güncelleme: 27.01.2022 15:01
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında dünyaya geldi. Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Palalı, bu süreçte Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş Kulübü'ne transfer oldu. Burada 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan Palalı, aynı zamanda yaratıcı drama eğitimi ve tiyatro oyunculuğu eğitimi de aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyurmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı ile Demet Özdemir gerçeğini öğrenenler şaştı kaldı! Meğer ünlü ikili...

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