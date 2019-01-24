Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, eski eşi Sibel Turnagöl'den neden ayrıldı?

TARKAN VE BİLGE ÖZTÜRK

Tarkan ve sevgilisi Bilge Öztürk, bir veda yemeği yiyerek ilişkilerine nokta koydu. "Ayrıldılar" söylentileri üzerine basının karşısına çıkan çift "Bu bir veda yemeğiydi ayrıldık." açıklaması yaptı. Açıklama önce Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı basın mensuplarının "Sizi tekrar bir arada görmek çok güzel" yorumu üzerine "Aslında göründüğü gibi değil bunu açıklamak istiyoruz" diyerek söze girdi ve şöyle devam etti: "Biz yollarımızı ayırmaya arkadaş kalmaya karar verdik. Dostluğumuz ve birbirimize desteğimiz devam edecek ama biraz kendi yollarımızda yürümek istiyoruz." Bu kararı alırken çok zorlandıklarını ve üzüldüklerini söyleyen Tarkan duygularını şarkı sözleri sözüyle ifade etti: "Ağlamadan ayrılık olmaz hatıralar uslu durmaz kalanlar gideni gönlünde taşır aşk sevene yük olmaz biz böyle bilir böyle yaşarız."