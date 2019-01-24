Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, eski eşi Sibel Turnagöl'den neden ayrıldı?
Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık, dizideki karakteriyle izleyicinin gönlünü bir kez daha fehtetti. Son günlerde dizinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile kurdukları dostluk bağı, "İkilinin arasında aşk mı var?" sorularını akıllara getirirken, Kerem Alışık bu dedikodular hakkında,"Aşk yok dostluk var!"demişti... Atv'nin Parşembe akşamlarının efsane dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ile mazisi olan Fekeli'nin arasındaki bağ izleyici tarafından hoş karşılanırken, Kerem Alışık'ın gerçek hayatı hatta eski eşi Sibel Turnagöl'den neden ayrıldığı merak konusu oldu. İşte ünlülerin ayrılma nedenleri...
TARKAN VE BİLGE ÖZTÜRK
Tarkan ve sevgilisi Bilge Öztürk, bir veda yemeği yiyerek ilişkilerine nokta koydu. "Ayrıldılar" söylentileri üzerine basının karşısına çıkan çift "Bu bir veda yemeğiydi ayrıldık." açıklaması yaptı. Açıklama önce Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı basın mensuplarının "Sizi tekrar bir arada görmek çok güzel" yorumu üzerine "Aslında göründüğü gibi değil bunu açıklamak istiyoruz" diyerek söze girdi ve şöyle devam etti: "Biz yollarımızı ayırmaya arkadaş kalmaya karar verdik. Dostluğumuz ve birbirimize desteğimiz devam edecek ama biraz kendi yollarımızda yürümek istiyoruz." Bu kararı alırken çok zorlandıklarını ve üzüldüklerini söyleyen Tarkan duygularını şarkı sözleri sözüyle ifade etti: "Ağlamadan ayrılık olmaz hatıralar uslu durmaz kalanlar gideni gönlünde taşır aşk sevene yük olmaz biz böyle bilir böyle yaşarız."
PELİN KARAHAN VE İBRAHİM KENDİRCİ
Kavak Yelleri dizisinin iki yıldızı Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci rol gereği başlayan aşklarını gerçek hayata da taşıdı. Birbirine en çok yakışan çift seçilen Kendirci ve Karahan cephesinden kısa bir süre önce şaşkınlık yaratan bir ayrılık haberi geldi. Karahan yaptığı açıklamada "2 buçuk yıldır süren bir ilişkimiz vardı. Ama heyecanımızı yitirdik. Aramızda hiçbir sorun yok. Arkadaş kalacağız." diye konuştu.
FAZIL SAY VE HANDE ATAİZİ
Fazıl Say ile Hande Ataizi birlikteliği de bir dönemin çok konuşulan aşklarındandı.Ancak büyük aşk fazla uzun sürmedi. Bunun nedeni de Say'ın açıklamasıyla ortaya çıktı.
"Hande ile olunca insan, magazinin kontrolsüz ucuna düşüyor" diye konuşan Fazıl Say, Ailem televolelik oldun deyince kendime geldim ve ilişkimi bitirdim. Bu yüzden Hande konusu benim için tamamen kapanmıştır" açıklamasını yaptı. Ataizi ise "Say'ı çok sevdim, çok aşık oldum. İlişkimden de asla pişman değilim" diye konuştu.
KIVANÇ TATLITUĞ VE AZRA AKIN
Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın da 3 buçuk yıllık bir ilişkinin ardından ayrıldı...Ayrılıklarına bir üçüncü kişinin neden olmadığını söyleyen çift ilişkilerine nokta koymalarının gerekçesini şöyle açıkladı: "Yoğun işlerimizden dolayı birbirimize zaman ayıramaz hale geldik. Eski güzel günlere zarar vermemek için de ayrılma kararı aldık."