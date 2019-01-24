Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete düşüyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Küçük yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'da en az onun kadar ünlü. Her ikisi de bir dönemin çocuk yıldızları olan Akyıldız kardeşlerden Gökçe Akyıldız kariyerini ilerletebildi.