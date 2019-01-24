Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete düşüyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı
Bir dönem ATV ekranlarında fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinin genç yıldızları oyunculukları ile devleşmişti. Dizinin final yapmasının üzerinden oldukça fazla zaman geçmesine rağmen Kırgın Çiçekler ve oyuncuları hala akıllarda. Onlardan biri Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız. Evlenip, ekranlardan kendini çeken Gökçe Akyıldız'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Şöhret dünyasına birlikte adım atan Gökçe ve Gözde Akyıldız kardeşlerin benzerliği ise şoke ediyor. Sizde Gözde Akyıldız'ı bir yerlerden tanıyor olabilirsiniz.
24.01.2019 17:10 - Son Güncelleme: 24.01.2019 17:46
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