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Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete düşüyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Bir dönem ATV ekranlarında fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinin genç yıldızları oyunculukları ile devleşmişti. Dizinin final yapmasının üzerinden oldukça fazla zaman geçmesine rağmen Kırgın Çiçekler ve oyuncuları hala akıllarda. Onlardan biri Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız. Evlenip, ekranlardan kendini çeken Gökçe Akyıldız'ın en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Şöhret dünyasına birlikte adım atan Gökçe ve Gözde Akyıldız kardeşlerin benzerliği ise şoke ediyor. Sizde Gözde Akyıldız'ı bir yerlerden tanıyor olabilirsiniz.

24.01.2019 17:10 - Son Güncelleme: 24.01.2019 17:46
Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete ediyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Gökçe Akyıldız ortalardan kaybolmuştu.

Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete ediyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Küçük yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'da en az onun kadar ünlü. Her ikisi de bir dönemin çocuk yıldızları olan Akyıldız kardeşlerden Gökçe Akyıldız kariyerini ilerletebildi.

Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete ediyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

Gözde Akyıldız ise bir sosyal medya fenomeni.

Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete ediyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı

İŞTE GÖKÇE AKYILDIZ'IN KARDEŞİ GÖZDE AKYILDIZ

İkisi kardeş arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürüyor.

Gökçe Akyıldız'ın kardeşi Gözde Akyıldız'ı görenler hayrete ediyor! Kırgın Çiçekler'in yıldızıydı
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