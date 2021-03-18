Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı andı yürekleri dağladı! 26 yıllık özlem

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Büyük usta Sadri Alışık, 26 sene önce, 18 Mart 1995'te aramızdan ayrıldı. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın ölüm yıl dönümünde ona olan özlemini sosyal medyadan haykırdı.

18.03.2021 20:59 - Son Güncelleme: 18.03.2021 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





